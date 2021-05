Uomini e Donne, la scelta di Giacomo: lei, delusa, è in cerca di riscatto (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora una volta sono loro i due volti del dating show a mettere pepe ai riflettori, tra offese e tradimenti. Il dating show di Uomini e Donne è già da un pezzo entrato in rotta di collisione con le emozioni più forti, mai provate dai presenti in studio. I fan invece sono ancora dispiaciuti di come sia andata a finire la storia d’amore tra un tronista e una corteggiatrice. Dopo aver assistito alle delusioni della dama torinese, Gemma Galgani, del Trono Over, i riflettori puntano i fari sul “contenitore” Classico del programma di Maria De Filippi. Se tra Ida Platano, Gabriele e Armando si è scatenato il pandemonio più totale, per Carolina Ronca e Giacomo Czerny, la situazione non cambia. La coppia ha scelto la via del silenzio su ambedue i fronti. Lei è rimasta ferita nei sentimenti per la decisione finale presa dal tronista, che ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora una volta sono loro i due volti del dating show a mettere pepe ai riflettori, tra offese e tradimenti. Il dating show diè già da un pezzo entrato in rotta di collisione con le emozioni più forti, mai provate dai presenti in studio. I fan invece sono ancora dispiaciuti di come sia andata a finire la storia d’amore tra un tronista e una corteggiatrice. Dopo aver assistito alle delusioni della dama torinese, Gemma Galgani, del Trono Over, i riflettori puntano i fari sul “contenitore” Classico del programma di Maria De Filippi. Se tra Ida Platano, Gabriele e Armando si è scatenato il pandemonio più totale, per Carolina Ronca eCzerny, la situazione non cambia. La coppia ha scelto la via del silenzio su ambedue i fronti. Lei è rimasta ferita nei sentimenti per la decisione finale presa dal tronista, che ha ...

