Un visore VR come un paio d'occhiali: l'ultimo progetto di Facebook Reality Labs (Di sabato 22 maggio 2021) La divisione Facebook Reality Labs ha presentato un progetto riguardante la possibilità di realizzare un visore VR compatto e leggero, come un paio d'occhiali. Nuovo VR FacebookUn sistema leggero che ha la stessa risoluzione dell'occhio umano ed un ampio angolo di visione. Questa è la base del nuovo progetto del Facebook Reality Labs, il settore dedicato alla produzione di schermi per la realtà virtuale e la realtà aumentata. D'altronde, la tecnologia VR è in crescita e riceve molta attenzione da parte delle industrie dei display. Questa crescita è, in qualche modo, frenata dal peso e dalla risoluzione dei VR: i prodotti finora sviluppati sono ancora ...

