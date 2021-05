Tuttosport – Gattuso alla Juventus per il dopo Pirlo: due motivi lo spingono in bianconero (Di venerdì 21 maggio 2021) Gennaro Gattuso via da Napoli, le ultime notizie parlano di un interessamento concreto da parte della Juventus. Nonostante Pirlo abbia vinto Supercoppa e Coppa Italia nella stagione 2020/21 potrebbe essere esonerato. La dirigenza bianconera non è contenta del lavoro fatta dall’ex centrocampista e sta pensando di sostituirlo con un altro Campione del Mondo. Per questo la Juventus sta pensando a Gattuso per fargli allenare la squadra nella stagione di Serie A 2021/22. Per Tuttosport il tecnico del Napoli è molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, che sembra innamorarsi sempre dei tecnici che guidano la squadra azzurra. In passato fu Maurizio Sarri, ora Gennaro Gattuso. Gattuso alla Juventus: ecco ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 maggio 2021) Gennarovia da Napoli, le ultime notizie parlano di un interessamento concreto da parte della. Nonostanteabbia vinto Supercoppa e Coppa Italia nella stagione 2020/21 potrebbe essere esonerato. La dirigenza bianconera non è contenta del lavoro fatta dall’ex centrocampista e sta pensando di sostituirlo con un altro Campione del Mondo. Per questo lasta pensando aper fargli allenare la squadra nella stagione di Serie A 2021/22. Peril tecnico del Napoli è molto apprezzato ddirigenza bianconera, che sembra innamorarsi sempre dei tecnici che guidano la squadra azzurra. In passato fu Maurizio Sarri, ora Gennaro: ecco ...

