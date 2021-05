Traffico Roma del 21-05-2021 ore 18:30 (Di venerdì 21 maggio 2021) Luceverde Roma Buonasera eccoci di nuovo l’appuntamento con il Traffico è stata da poco riaperta la via Pontina prima chiusa in direzione di Latina per consentire il recupero di un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente e naturalmente Ci sono code in direzione di Latina tra Spinaceto e Pomezia Nord mentre verso Roma troviamo code tra Spinaceto e il raccordo anulare rallentamenti per incidenti poi in via dei Campi Sportivi all’altezza dello svincolo per la tangenziale direzione Salaria è in via della Cecchignola all’altezza del Bivio per via della cecchignoletta Code in tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e tra Nomentana e Salaria verso lo stadio Olimpico ed andiamo sul Raccordo Anulare Qui abbiamo ancora coda per Traffico e un incidente sulla carreggiata esterna tra la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) LuceverdeBuonasera eccoci di nuovo l’appuntamento con ilè stata da poco riaperta la via Pontina prima chiusa in direzione di Latina per consentire il recupero di un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente e naturalmente Ci sono code in direzione di Latina tra Spinaceto e Pomezia Nord mentre versotroviamo code tra Spinaceto e il raccordo anulare rallentamenti per incidenti poi in via dei Campi Sportivi all’altezza dello svincolo per la tangenziale direzione Salaria è in via della Cecchignola all’altezza del Bivio per via della cecchignoletta Code in tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e tra Nomentana e Salaria verso lo stadio Olimpico ed andiamo sul Raccordo Anulare Qui abbiamo ancora coda pere un incidente sulla carreggiata esterna tra la ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] - EnricoFurlan3 : RT @fattoquotidiano: L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] http… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo I… - candura_alice : RT @fattoquotidiano: L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] http… - TGEUR24 : RT @PLRomaCapitale: ??#Roma: Via Pontina, chiusura temporanea causa recupero di veicolo pesante incidentato altezza via di Pratica in direzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Pompei, nel weekend torna la Ztl in via Sacra e via Roma Torna la Ztl, questo fine settimana, a Pompei . Sabato e domenica via Sacra e via Roma torneranno ad essere chiuse al traffico veicolare per lasciare spazio a tavolini e dehors di bar e ristoranti. Si parte, in via sperimentale, sabato 22 maggio dalle ore 19:00 fino alle ore 23:00, ...

Aeroporto San Francesco, perché puntare a 500 mila viaggiatori in un anno Tant'è che in Italia (l'Europa non fa eccezione), tra i 45 scali aperti al traffico civile, non ... Tanto baricentrica che può essere un'alternativa validissima agli scali di Roma, Firenze, Ancona. ...

Traffico Roma del 21-05-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A25: lavori e chiusure tratta Assergi – San Gabriele/Colledara. Leggi calendario e modalità La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara: Leggi qui calendario e m ...

Traffico Roma del 20 - 05 - 2021 ore 19:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'appuntamento con il traffico Traffico molto intenso in queste ore sulle strade della capitale e non mancano gli incidenti in via dei Campi Sportivi..

Torna la Ztl, questo fine settimana, a Pompei . Sabato e domenica via Sacra e viatorneranno ad essere chiuse alveicolare per lasciare spazio a tavolini e dehors di bar e ristoranti. Si parte, in via sperimentale, sabato 22 maggio dalle ore 19:00 fino alle ore 23:00, ...Tant'è che in Italia (l'Europa non fa eccezione), tra i 45 scali aperti alcivile, non ... Tanto baricentrica che può essere un'alternativa validissima agli scali di, Firenze, Ancona. ...La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara: Leggi qui calendario e m ...Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'appuntamento con il traffico Traffico molto intenso in queste ore sulle strade della capitale e non mancano gli incidenti in via dei Campi Sportivi..