Traballa anche Koeman | “Non avverto la fiducia della società”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul suo futuro. Vogliamo giocare la miglior partita possibile, anche se l'unica cosa che dobbiamo fare è vincere. È l'ultima partita e vorrei chiudere questa stagione vincendo. Non so davvero se continuo. Abbiamo deciso di parlare a fine stagione. Parleremo dopo la partita di domani. Voglio rispettare il mio contratto. Ci sono cose da cambiare che abbiamo già fatto nella prima stagione, ma l'ultima parola è del presidente. Parleremo e vedremo. Nell'ultima parte della stagione non ho sentito la fiducia della società. Non abbiamo parlato del mio futuro e capisco che ci siano dubbi sui risultati.

