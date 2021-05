"Sono Baggio, un film di sogni e sacrifici" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 26 arriva su Netflix l'epopea del fuoriclasse. "A tre anni promisi a papà che avrei battuto il Brasile. Quel rigore mi ha segnato per sempre" di BEATRICE BERTUCCIOLI Video Baggio: "Quel rigore con ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 26 arriva su Netflix l'epopea del fuoriclasse. "A tre anni promisi a papà che avrei battuto il Brasile. Quel rigore mi ha segnato per sempre" di BEATRICE BERTUCCIOLI Video: "Quel rigore con ...

