Smantellate centrali tv piratate | i clienti dovranno pagare 1 000 euro di multa 

Leggi su agi

(Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - La Guardia di Finanza di Milano ha condotto un'operazione antipirateria al termine della quale ha individuato e sequestrato duedi trasmissione di Iptv (Internet Protocol Television) illegali, localizzate in Svizzera e in Sicilia, gestite da 22 cittadini italiani di cui 2 residenti in Svizzera. Le indagini, svolte anche mediante la cooperazione giudiziaria svizzera e della Polizia Cantonale ticinese, hanno consentito di individuare e bloccare l'azione di una associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, attiva nella vendita e distribuzione di flussi audio/video decriptati a circa 900 rivenditori che, a loro volta, li immettevano nella disponibilità di una moltitudine di/utenti finali. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria i 900 rivenditori individuati (nei confronti dei quali scatterà una multa da 2.582 ...