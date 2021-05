Scuola, in Italia alunni in calo. Ma in Campania è crollo: persi quasi 18 mila studenti in un solo anno (Di venerdì 21 maggio 2021) La Regione con il calo più consistente di alunni nell’anno accademico 2021-2022 è la Campania che, secondo quanto apprende l’agenzia LePresse, passa dagli 849.848 alunni del 2020-2021 a 831.951, perdendo 17.897 ragazzi. Segue la Sicilia, che perde quasi 14mila studenti, passando da 702.765 a 688.812. Terza la Puglia, con oltre 12mila in meno, che passa da 562.214 alunni a 550.179.quasi irrilevante il calo in Friuli Venezia Giulia, che passando da 4.284 alunni a 4.234, ne perde circa 50. In Lombardia si passa da 1.173.992 a 1.164.969 di alunni, con un perdita di 9.023 studenti. Nel Lazio da 722.717 a 716.890 con -5.827. L’Emilia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) La Regione con ilpiù consistente dinell’accademico 2021-2022 è lache, secondo quanto apprende l’agenzia LePresse, passa dagli 849.848del 2020-2021 a 831.951, perdendo 17.897 ragazzi. Segue la Sicilia, che perde14, passando da 702.765 a 688.812. Terza la Puglia, con oltre 12in meno, che passa da 562.214a 550.179.irrilevante ilin Friuli Venezia Giulia, che passando da 4.284a 4.234, ne perde circa 50. In Lombardia si passa da 1.173.992 a 1.164.969 di, con un perdita di 9.023. Nel Lazio da 722.717 a 716.890 con -5.827. L’Emilia ...

