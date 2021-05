Roblox su PS5 e Nintendo Switch potrebbe arrivare | secondo il CEO della compagnia – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 21 maggio 2021)presto su PS5 e, o almeno il CEO, Dave Baszucki, trova la prospettiva molto sensata..prestosu PS5 e, stando a quanto riferito dallo stesso CEO, Dave Baszucki, durante la recente conferenza finanziaria con gli azionisti sui risultati del primo trimestre dell’anno fiscale. In effetti, la situazione dial momento è alquanto strana: nonostante si tratti di uno dei giochi più popolari al mondo, con oltre 150 milioni di utenti attivi mensilii dati riferiti all’anno scorso, il “game maker” è in ...

... molte appartengono al settore videoludico, ovvero Sony, Epic Games, Microsoft, Nintendo e. ... dove Sony è riuscita a piazzare in pochi mesi 7,8 milioni di, e Microsoft a registrare un ...Sony, grazie a(ora a quota 7,8 milioni di unità piazzate) e grazie a giochi come The Last of ... Infine, che ha debuttato in borsa a marzo facendo guadagnare subito $3 miliardi al CEO David ...Roblox potrebbe arrivare presto su PS5 e Nintendo Switch, o almeno il CEO della compagnia, Dave Baszucki, trova la prospettiva molto sensata.. Roblox potrebbe presto arrivare su PS5 e Nintendo Switch, ...Il TIME ha pubblicato la lista delle 100 compagnie più influenti al mondo. Molte appartengono al settore videoludico, tra cui Sony, Microsoft ed Epic Games.