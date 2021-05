Ricci (Pd): “Per far durare il governo serve il Mattarella-bis” (Di venerdì 21 maggio 2021) In quell’universo insolitamente silenzioso che sono diventati i partiti italiani, impegnati nel non farsi sfuggire un commento di troppo sull’indisponibilità di Sergio Mattarella a restare al Quirinale, c’è una voce che si distingue per schiettezza. “Da qui a gennaio ci sono di mezzo diverse ere geologiche dal punto di vista politico. Nessuno deve tirare per la giacchetta il capo dello stato, dobbiamo essere molto rispettosi delle sue considerazioni, ma è ovvio che se non ci fosse stato il suo equilibrio e la sua saggezza non saremmo qui, con una situazione politica e governativa stabile”, dice al Foglio Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore, nella segreteria Letta, di tutti i primi cittadini del Pd. Intende dire che per il Partito democratico un Mattarella-bis resta la priorità assoluta? “Io credo che il compito del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) In quell’universo insolitamente silenzioso che sono diventati i partiti italiani, impegnati nel non farsi sfuggire un commento di troppo sull’indisponibilità di Sergioa restare al Quirinale, c’è una voce che si distingue per schiettezza. “Da qui a gennaio ci sono di mezzo diverse ere geologiche dal punto di vista politico. Nessuno deve tirare per la giacchetta il capo dello stato, dobbiamo essere molto rispettosi delle sue considerazioni, ma è ovvio che se non ci fosse stato il suo equilibrio e la sua saggezza non saremmo qui, con una situazione politica e governativa stabile”, dice al Foglio Matteo, sindaco di Pesaro e coordinatore, nella segreteria Letta, di tutti i primi cittadini del Pd. Intende dire che per il Partito democratico un-bis resta la priorità assoluta? “Io credo che il compito del ...

