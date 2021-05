Rapporto settimanale: il prezzo di Bitcoin scende sotto i $40.000 e intanto il sell-off continua (Di venerdì 21 maggio 2021) Il mercato delle criptovalute ha perso centinaia di miliardi di dollari questa settimana, con Bitcoin che è sceso sotto il livello di $40k per la prima volta da mesi. Il prezzo di Bitcoin scende sotto i $40.000 Questa settimana è stata ribassista per il mercato delle criptovalute, facendo fuori centinaia di miliardi di dollari. Gli orsi hanno preso il pieno controllo del mercato, portando a un massiccio calo dei prezzi delle criptovalute su tutta la linea. Bitcoin ha visto il suo prezzo scendere da oltre $50.000 a circa $30.000 durante il corso della settimana. Tuttavia, il prezzo è leggermente rimbalzato, al punto che la criptovaluta leader viene ora scambiata poco sopra i $39,000. Ethereum ha perso il 28% del suo ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Il mercato delle criptovalute ha perso centinaia di miliardi di dollari questa settimana, conche è scesoil livello di $40k per la prima volta da mesi. Ildii $40.000 Questa settimana è stata ribassista per il mercato delle criptovalute, facendo fuori centinaia di miliardi di dollari. Gli orsi hanno preso il pieno controllo del mercato, portando a un massiccio calo dei prezzi delle criptovalute su tutta la linea.ha visto il suore da oltre $50.000 a circa $30.000 durante il corso della settimana. Tuttavia, ilè leggermente rimbalzato, al punto che la criptovaluta leader viene ora scambiata poco sopra i $39,000. Ethereum ha perso il 28% del suo ...

