Procida | il sindaco Ambrosino | Da oggi isola è tecnicamente Covid free

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un solo caso diregistrato negli ultimi 21 giorni, asintomatico., spiega il suoDino, “” dopo la vaccinazione di massa svolta dal 28 aprile al 2 maggio. “Dai quaranta positivi di 3 settimane fa – spiega– siamo arrivati ad un solo caso, registrato da oltre 21 giorni e senza sintomi. Probabilmente è il primo comune italiano di 10mila abitanti che raggiunge questo risultato. Nei prossimi giorni vedremo se e come circolerà ancora il virus, in un contesto dove la stragrande maggioranza dei cittadini ha fatto il vaccino”.ringrazia “il presidente De Luca che si è speso per questo obiettivo e tutta la dirigenza dell’Asl Napoli 2 Nord che ci ha ...