Petrolio: chiude in rialzo a New York a 63,58 dollari (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,7% a 63,58 dollari al barile. . 21 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilina New, dove le quotazioni salgono del 2,7% a 63,58al barile. . 21 maggio 2021

Advertising

CorriereQ : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 63,58 dollari - daybinary : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 63,58 dollari - fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 63,58 dollari: Le quotazioni salgono del 2,7% - Trasporti_Rizzo : ??? Il #petrolio continua la sua ripresa e chiude la settimana in rialzo. Oggi a #NewYork si scambia a $ 63,11 al ba… - dukana2 : RT @RisatoNicola: Petrolio #Basilicata, #Eni condannata per traffico illecito di rifiuti - La sentenza del collegio giudicante presieduto d… -