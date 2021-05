Ora è ufficiale | da lunedì tutta l’Italia sarà zona gialla

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) I dati delle ultime settimane facevano ben sperare. Tutti gli indici e i parametri utilizzati per l’analisi dell’andamento epidemiologico erano (e sono tutt’ora) in calo: dal numero di contagi al rapporto tra nuovi positivi e test effettuati, fino ad arrivare ai ricoverati nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva. E dopo mesi di un Paese multicolore (sulla mappa e sulle restrizioni differenti) ecco che daciItalia. Le anticipazioni delle ultime ore sono state confermate direttamente dal Dicastero della Salute, anticipando il contenuto delle ordinanze che saranno firmate entro la serata di venerdì. Italia, dopo mesi di attesa tutto il Paese diventa monocolore “Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base ...