Nuoto | Staffetta 4x200 sl donne conquista bronzo agli Europei

Advertising

Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - RaiSport : ??? #Pellegrini: 'Stiamo ritrovando la staffetta, buon punto di inizio' Guarda il video ?? - 34_liss : RT @rtl1025: ?? La staffetta azzurra formata da #StefaniaPirozzi, #SaraGailli, #SimonaQuadarella e #FedericaPellegrini ha conquistato la med… - rtl1025 : ?? La staffetta azzurra formata da #StefaniaPirozzi, #SaraGailli, #SimonaQuadarella e #FedericaPellegrini ha conquis… - Sport_Fair : Italia di bronzo! Federica #Pellegrini da favola: trascina la staffetta 4x200 sul podio europeo a #Budapest2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Staffetta

La Gazzetta dello Sport

E non era finita qui: perché Simona Quadarella, assieme a Pirozzi, Gailla e la Divina Federica Pellegrini, conquista un bronzo nella4x200 qualificando l'Italia anche in questa specialità ...Pellegrini e compagne si inchinano solo a Gran Bretagna e Ungheria BUDAPEST (UNGHERIA) - Le azzurre della 4x200 stile libero femminile hanno vinto la medaglia di bronzo agli Europei di Budapest ...“Sono contenta, per me e per le altre ragazze. Finalmente stiamo ricostruendo una 4×200 stile libero sui livelli dei risultati fatti in passato. Questo di oggi è un punto di inizio per questa staffett ...(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La staffetta azzurra formata da Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Simona Quadarella e Federica Pellegrini ...