Nella docuserie "The Me You Don't See", disponibile su AppleTV+, il principe Harry lancia un nuovo attacco ai reali per il trauma subito da ragazzino (Di venerdì 21 maggio 2021) X Con tono sicuro e di sfida, Harry ha riservato le accuse più dure al padre Carlo e al resto della famiglia reale nel giorno in cui la sua docuserie sulla salute mentale, creata in collaborazione con Oprah Winfrey, è stata rilasciata su AppleTV+. Finendo, quindi, con l'oscurare le storiche dichiarazioni fatte poche ore prima dal fratello William, a Kensington Palace, sui risultati delle indagini sulla famosa intervista della Bbc alla madre Diana, ottenuta tramite falsificazioni e premesse ingannevoli dal giornalista Martin Bashir.

