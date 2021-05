Mark Ruffalo nel cast di “Poor Things” di Yorgos Lanthimos (Di venerdì 21 maggio 2021) Mark Ruffalo si unisce al cast di Poor Things, rilettura di Frankenstein in chiave femminile diretta da Yorgos Lanthimos. Insieme a lui ci saranno Emma Stone e Willem Dafoe. Mark Ruffalo tornerà presto nel ruolo di Bruce Banner nella serie Marvel She Hulk , inoltre doppierà Hulk in un episodio di Marvel, What if…?, che debutterà su Disney+ a fine anno. Ruffalo ha da poco concluso anche le riprese del film Netflix The Adam Project , con Ryan Reynolds. Notizia recente lo vuole tra i protagonisti del nuovo film del regista greco Lanthimos, Poor Things. Poor Things è un’allegoria politica ambientata in epoca vittoriana che affronta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)si unisce aldi, rilettura di Frankenstein in chiave femminile diretta da. Insieme a lui ci saranno Emma Stone e Willem Dafoe.tornerà presto nel ruolo di Bruce Banner nella serie Marvel She Hulk , inoltre doppierà Hulk in un episodio di Marvel, What if…?, che debutterà su Disney+ a fine anno.ha da poco concluso anche le riprese del film Netflix The Adam Project , con Ryan Reynolds. Notizia recente lo vuole tra i protagonisti del nuovo film del regista grecoè un’allegoria politica ambientata in epoca vittoriana che affronta ...

