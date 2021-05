LIVE Musetti-Bedene 6-3 7-6, ATP Lione in DIRETTA: proiezioni classifica. Ora Tsitsipas? (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO Musetti: “FINALE INCREDIBILE, SONO RIMASTO CONCENTRATO” LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Musetti 12.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 12.19 Diamo un’occhiata alle statistiche: 3 ace e 2 doppi falli per l’azzurro contro i 2 ace e ben 5 doppi falli dello sloveno. Due break subiti per Musetti che ha salvato anche due palle break: 69% di punti vinti con la prima contro il 57% con la seconda. Completamente agli antipodi le percentuali di Bedene: 86% con la prima contro il 36% di punti vinti con la seconda. Tre break subiti nonostante le due palle break salvate. 10 punti di distacco a fine partita: l’azzurro ha conquistato 73 punti contro i 63 di Bedene. 12.16 Lorenzo Musetti vince in circa ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALORENZO: “FINALE INCREDIBILE, SONO RIMASTO CONCENTRATO” LA CRONACA DELLA VITTORIA DI12.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 12.19 Diamo un’occhiata alle statistiche: 3 ace e 2 doppi falli per l’azzurro contro i 2 ace e ben 5 doppi falli dello sloveno. Due break subiti perche ha salvato anche due palle break: 69% di punti vinti con la prima contro il 57% con la seconda. Completamente agli antipodi le percentuali di: 86% con la prima contro il 36% di punti vinti con la seconda. Tre break subiti nonostante le due palle break salvate. 10 punti di distacco a fine partita: l’azzurro ha conquistato 73 punti contro i 63 di. 12.16 Lorenzovince in circa ...

SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #AtpLyon #Musetti in #semifinale! #Bedene piegato 6-3 7-6! #live - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Tutto pronto a #Lione: tra poco in campo #Musetti e #Bedene per i quarti di finale, segui il LIVE - sportface2016 : Tutto pronto a #Lione: tra poco in campo #Musetti e #Bedene per i quarti di finale, segui il LIVE - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @SuperTennisTv di #Musetti - #Bedene, 1° quarto di finale #AtpLione 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Lione 2021 - Lorenzo Musetti si gioca la semifinale in Francia contro Aljaz Bedene! Primo confro… -