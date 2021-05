Lione, Depay già saluta: “Voglio andare in uno dei tre migliori club” (Di venerdì 21 maggio 2021) Memphis Depay ai saluti. Dopo settantasei gol in 177 presenze, l’ex attaccante del Manchester United si prepara a salutare il club francese in estate e conferma le sue intenzioni a L’Equipe: “Sono cambiato molto al Lione, sono cresciuto, sono diventato un uomo, questa è diventata casa mia – ha detto – Sarà molto strano pensare che domenica giocherò la mia ultima partita qui e sarà triste farlo in uno stadio vuoto, senza i miei amici, senza i tifosi, senza la mia famiglia. Ho vissuto grandi momenti qui, ho giocato la Champions, sono diventato il capitano e sono un giocatore migliore rispetto a quando sono arrivato. E’ mancato solo un trofeo, la finale di Coppa persa col Psg l’anno scorso è stata davvero dolorosa”. Nel futuro sembra esserci il Barcellona che punta all’accoppiata Aguero-Depay per ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Memphisai saluti. Dopo settantasei gol in 177 presenze, l’ex attaccante del Manchester United si prepara are ilfrancese in estate e conferma le sue intenzioni a L’Equipe: “Sono cambiato molto al, sono cresciuto, sono diventato un uomo, questa è diventata casa mia – ha detto – Sarà molto strano pensare che domenica giocherò la mia ultima partita qui e sarà triste farlo in uno stadio vuoto, senza i miei amici, senza i tifosi, senza la mia famiglia. Ho vissuto grandi momenti qui, ho giocato la Champions, sono diventato il capitano e sono un giocatore migliore rispetto a quando sono arrivato. E’ mancato solo un trofeo, la finale di Coppa persa col Psg l’anno scorso è stata davvero dolorosa”. Nel futuro sembra esserci il Barcellona che punta all’accoppiata Aguero-per ...

