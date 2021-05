Israele e Hamas cantano vittoria dopo la tregua a Gaza (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle due della notte scorsa le armi tacciono. Per Israele e Hamas è tempo di bilanci ed entrambi cantano vittoria. Netanyahu ha rivendicato il successo dell’operazione "Guardiano delle Mura" che «ha... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle due della notte scorsa le armi tacciono. Perè tempo di bilanci ed entrambi. Netanyahu ha rivendicato il successo dell’operazione "Guardiano delle Mura" che «ha...

Advertising

andreapurgatori : la squadra di #Atlantide ringrazia tutte e tutti coloro che ci hanno seguito nel difficile racconto della guerra in… - ilpost : Israele e Hamas si sono accordati per un cessate il fuoco - TeresaBellanova : Alle 2 del mattino di oggi è entrato in vigore il cessate il fuoco fra #Israele ed #Hamas. Una buona notizia che d… - SempreaSud : Complementi a LA7 che nel tg delle 20 lancia il sondaggio commissionato in Italia x capire chi ha 'più' ragione tra… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Regge la tregua tra Israele e Hamas. E entrambi rivendicano la vittoria -