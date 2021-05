Global Health Summit, Draghi: “Vaccinare il mondo e farlo rapidamente” (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Trasferta” nella Capitale per la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, arrivata a Villa Pamphilj per il Global Health Summit, accolta dal Premier Mario Draghi. Insieme, infatti, guideranno i lavori del vertice che, virtualmente, riunirà nel corso della giornata i leader del G20. “Dobbiamo Vaccinare il mondo e farlo rapidamente”, ha detto il Presidente del Consiglio aprendo il Summit. “La pandemia ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale” per il presente e il futuro. “Con i partecipanti capiremo cosa è andato male” nella lotta al Covid 19. “Nel prepararci alla prossima pandemia, la nostra priorità ora è vincere quella attuale”. Obiettivo di questo vertice è “mettere ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Trasferta” nella Capitale per la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, arrivata a Villa Pamphilj per il, accolta dal Premier Mario. Insieme, infatti, guideranno i lavori del vertice che, virtualmente, riunirà nel corso della giornata i leader del G20. “Dobbiamoil”, ha detto il Presidente del Consiglio aprendo il. “La pandemia ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale” per il presente e il futuro. “Con i partecipanti capiremo cosa è andato male” nella lotta al Covid 19. “Nel prepararci alla prossima pandemia, la nostra priorità ora è vincere quella attuale”. Obiettivo di questo vertice è “mettere ...

