G20, Draghi: collaborazione scientifica con adeguata tutela brevetti (Di venerdì 21 maggio 2021) La Dichiarazione di Roma "sottolinea il ruolo della conoscenza per superare le crisi sanitarie attuali e future. L'ingegno scientifico ha aperto la strada per uscire da questa pandemia. L'approvazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) La Dichiarazione di Roma "sottolinea il ruolo della conoscenza per superare le crisi sanitarie attuali e future. L'ingegno scientifico ha aperto la strada per uscire da questa pandemia. L'approvazione ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: il #GlobalHealthSummit è un evento speciale della presidenza italiana del G20 tenuto in collaborazione con… - ispionline : #G20: in occasione del Global Health Summit, Roma diventa palcoscenico di un ‘multilateralismo della sanità’. Il mo… - TheItalianTimes : GLOBAL HEALTH SUMMIT DI ROMA #Draghi: “La crisi non è finita. Vaccinare il mondo e farlo in fretta”. Il premier apr… - EURACTIVItalia : Durante il #GlobalHealthSummit di #Roma, i leader mondiali del #G20 hanno confermato l'impegno a espandere le vacci… - TV7Benevento : G20: Draghi, 'preservare commercio, stop a barriere ingiustificate e divieti export'... -