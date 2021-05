Advertising

"Come Anafe, associazione che raggruppa i principali produttori e distributori di prodotti dielettronico " afferma" insieme alla Liaf (Lega italiana antifumo) abbiamo da poco lanciato ...... in primis da quelle di salute pubblica inglese, un valido strumento per la cessazione del'tradizionale'". Pertanto, "in considerazione di questo caos di informazioni " ha concluso- ...“Abbattere la percentuale dei fumatori all’interno dell’Unione europea dal 25% di oggi al 5% nel 2040 è uno degli obiettivi contenuti nel Piano contro il cancro promosso dalla Commissione Ue. Smettere ...ANAFE Confindustria, l’Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico, denuncia lacune nel rapporto Scheer sulle sigarette elettroniche “Nel 2021, con ormai numerosi studi scientifici indip ...