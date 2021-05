Finale dell’Eurovision, Maneskin su un probabile podio (Di venerdì 21 maggio 2021) Sabato 22 Maggio 2021 andrà in onda su Rai1 la finalissima dell’Eurovision, commentata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Ecco tutte le previsioni: l’Italia incrocia le dita per i Maneskin. Ma sul podio anche la Francia e Malta. Eurovision: ecco le previsioni sul podio Le previsioni dell’Eurovision vanno sempre prese con le pinze, si sa, ma consultarle potrebbe aiutarci a capire cosa potrebbe succedere durante la finalissima. Ovviamente i giornali italiani, fanno il tifo per i connazionali: i Maneskin. I paesi concorrenti affermano, addirittura, che potrebbero avere la vittoria in tasca. In realtà secondo il potente sito di bookmakers William Hill, il gruppo vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, potrebbe piazzarsi al quarto posto, lasciando il podio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Sabato 22 Maggio 2021 andrà in onda su Rai1 la finalissima, commentata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Ecco tutte le previsioni: l’Italia incrocia le dita per i. Ma sulanche la Francia e Malta. Eurovision: ecco le previsioni sulLe previsionivanno sempre prese con le pinze, si sa, ma consultarle potrebbe aiutarci a capire cosa potrebbe succedere durante la finalissima. Ovviamente i giornali italiani, fanno il tifo per i connazionali: i. I paesi concorrenti affermano, addirittura, che potrebbero avere la vittoria in tasca. In realtà secondo il potente sito di bookmakers William Hill, il gruppo vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, potrebbe piazzarsi al quarto posto, lasciando il, ...

