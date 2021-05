F1 | Sainz | ' sogno la prima fila | Montecarlo è una delle mie piste preferite'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sognare è gratis, io vado a letto sognando anche se sono consapevole che anon sarà facile. Sappiamo che Mercedes e Red Bull hanno una macchina superiore ma noi continuiamo a lavorare". Queste le parole di Carlos, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta "Carlos social time", ha risposto ai tanti tifosi che gli chiedevano della possibile partenza inal del prossimo Gp di. "Monaco è unamie- ha proseguito- insieme a Suzuka e Spa, ma devo dire che anche Monza mi piace, sono stato sempre veloce lì". Il pilota Ferrari ha parlato anche del suo venerdì di Monaco fuori dalla pista: "è strano, perché no fai in tempo a prendere il ritmo che ...

Il 2003 è stato l'ultimo anno deliridato, con Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher a non ...: "Possiamo essere una minaccia"A Monaco la Ferrari sogna cone Leclerc Un lampo rosso a squarciare il giovedì classico delle prime libere monegasche. Chissà se sarà un fuoco di paglia ma rivedere la Ferrari davanti a tutti , ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sognare è gratis, io vado a letto sognando anche se sono consapevole che a Montecarlo non sarà facile. Sappiamo che Mercedes e Red Bull hanno una macchina superiore ma noi ..."Il feeling con la squadra è molto buono, mi sono integrato velocemente - ha proseguito Sainz - con la macchina non sono al 100%, penso ancora troppo mentre guido". Il pilota Ferrari ha poi aggiunto: ...