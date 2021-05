Elettricità, consumi si confermano in recupero ad aprile (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Prosegue il recupero dei consumi elettrici e industriali ad aprile, con una domanda che raggiunge i 24,3 miliardi di kWh, in aumento del 21,7% rispetto ad aprile 2020, falsato dalla pandemia da Covid-19, ed in crescita dello 0,4% rispetto ad aprile 2019. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 37% dei consumi. E’ quanto rileva Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, indicando che l’indice IMCEI che monitora i consumi industriali dei settori energivori, è tornato sopra i livelli pre-Covid, segnando un aumento del 60% su aprile 2020 e del 6% su aprile 2019, trainato da siderurgia, chimica, meccanica, materiali da costruzioni e metalli non ferrosi. Performance positiva anche su base ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Prosegue ildeielettrici e industriali ad, con una domanda che raggiunge i 24,3 miliardi di kWh, in aumento del 21,7% rispetto ad2020, falsato dalla pandemia da Covid-19, ed in crescita dello 0,4% rispetto ad2019. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 37% dei. E’ quanto rileva Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, indicando che l’indice IMCEI che monitora iindustriali dei settori energivori, è tornato sopra i livelli pre-Covid, segnando un aumento del 60% su2020 e del 6% su2019, trainato da siderurgia, chimica, meccanica, materiali da costruzioni e metalli non ferrosi. Performance positiva anche su base ...

Uno scenario impegnativo a zero emissioni, con alcuni interrogativi Va tenuto presente che in questo scenario, tuttavia, la domanda globale di elettricità dovrebbe crescere dell'80% al 2050 rispetto al 2020 e arrivare a coprire ben il 50% dei consumi finali di ...

