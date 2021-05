Douglas Costa, sempre più Gremio: “E’ arrivata l’ora di tornare a casa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Douglas Costa parla già da giocatore del Gremio. Senza l’ufficialità del suo trasferimento al club brasiliano, l’esterno si è reso protagonista di un video postato sui social nel quale veste la maglia nerazzurra e commenta il suo trasferimento come se fosse già stato definito: “È il momento giusto. Dopo 12 anni fuori, è arrivata l’ora di tornare a casa. Col Gremio ne parliamo da tempo… Capitan Geromel ha avuto un ruolo chiave in questa mia decisione. Vengo qui con un bagaglio d’esperienza importante e sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi obiettivi. Il Gremio è sempre stato la squadra del mio cuore“. Bem-vindo novamente, @DouglasCosta pic.twitter.com/eY7W7qmgPb — Soccer News ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021)parla già da giocatore del. Senza l’ufficialità del suo trasferimento al club brasiliano, l’esterno si è reso protagonista di un video postato sui social nel quale veste la maglia nerazzurra e commenta il suo trasferimento come se fosse già stato definito: “È il momento giusto. Dopo 12 anni fuori, èdi. Colne parliamo da tempo… Capitan Geromel ha avuto un ruolo chiave in questa mia decisione. Vengo qui con un bagaglio d’esperienza importante e sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi obiettivi. Ilstato la squadra del mio cuore“. Bem-vindo novamente, @pic.twitter.com/eY7W7qmgPb — Soccer News ...

Advertising

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Scambio di documenti in corso con la Juventus: Douglas Costa va al Gremio, annuncio vicino ??? - forumJuventus : Douglas Costa al Gremio, ci siamo. In arrivo il transfer ?? - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta saluta il #BayernMonaco in anticipo: il #Gremio nel suo futuro - PerfilDoCoimbra : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Douglas Costa parla già da giocatore del Gremio: 'È il momento di tornare a casa' - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Douglas Costa parla già da giocatore del Gremio: 'È il momento di tornare a casa' -