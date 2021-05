Donne: Juve - Guarino, è separazione. In arrivo Montemurro? (Di venerdì 21 maggio 2021) La notizia era nell'aria, adesso ha contorni più concreti: le strade di Juventus Women e Rita Guarino quasi sicuramente si separeranno, dopo quattro stagioni da sogno. Il divorzio non è ancora ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 maggio 2021) La notizia era nell'aria, adesso ha contorni più concreti: le strade dintus Women e Ritaquasi sicuramente si separeranno, dopo quattro stagioni da sogno. Il divorzio non è ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Donne Juve Donne: Juve - Guarino, è separazione. In arrivo Montemurro? GIRO PANCHINE ? Rita Guarino aveva prolungato con la Juve per un altro anno, a inizio febbraio. Il suo futuro potrebbe invece essere su un'altra panchina italiana. Da non escludere la Nazionale - nel ...

Europei, Vieri: 'L'Italia e' fortissima, e' la mia favorita Pirlo da confermare per la Juve? Non lo so". Lo ha detto l'ex attaccante della Nazionale Christian ... organizzato da Gillette allo Stadio dei Marmi contro la violenza sulle donne. 21 maggio 2021

Europei, Vieri: "L'Italia e' fortissima, e' la mia favorita 'Mi sono divertito, non cercavo il gol... (ride, ndr). Ci siamo ritrovati, era una causa speciale, e' stato divertente. L'Italia agli Europei?

