DayDreamer, anticipazioni oggi 21 maggio: Can parte con Ayca? (Di venerdì 21 maggio 2021) anticipazioni della puntata di oggi venerdì 21 maggio di DayDreamer –Le Ali del Sogno. Cosa accadrà ai protagonisti della soap turca? Can e la figlia di Asim, Ayca, sono in procinto di partire insieme per un avventuroso viaggio. Sanem lo viene a sapere all’improvviso e senza che il Divit l’avesse messa al corrente. La scrittrice si infuria. Cosa accadrà? DayDreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021)della puntata divenerdì 21di–Le Ali del Sogno. Cosa accadrà ai protagonisti della soap turca? Can e la figlia di Asim,, sono in procinto di partire insieme per un avventuroso viaggio. Sanem lo viene a sapere all’improvviso e senza che il Divit l’avesse messa al corrente. La scrittrice si infuria. Cosa accadrà?va in onda su Canale 5 dal lunedì Articolo completo: dal blog SoloDonna

