Da Lego un set di minifigure LGBTQIA + (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Lego è in arrivo un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 nuovissime minifigure dai colori brillanti collocate su una pedana arcobaleno: è il set LGBTQIA + creato dal produttore di giocattoli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Daè in arrivo un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 nuovissimedai colori brillanti collocate su una pedana arcobaleno: è il set+ creato dal produttore di giocattoli ...

La @LEGO_Group x il #Pride: in arrivo un set per celebrare la cultura #Lgbtq

Ultime Notizie dalla rete : Lego set Da Lego un set di minifigure LGBTQIA + Il set ha però attirato l'attenzione dei suoi colleghi. "Altri membri della comunità LGBTQ + di Lego sono venuti a dirmi che gli piaceva davvero tanto", ha detto Ashton. "Così ho pensato: forse è ...

In arrivo il 1° giugno 'Everyone is Awesome', il primo set LEGO che celebra la diversità LGBTQIA+ E' stato presentato ufficialmente ieri il nuovo set LEGO 40516 Everyone is Awesome , il primo set dedicato alla celebrazione della diversità in ogni sua forma. Il set è stato progettato da un LEGO Designer d'eccezione, ovvero niente po' po' di meno ...

Lego lancia ‘Ognuno è meraviglioso’, il nuovo set che celebra l’inclusione “Ognuno è meraviglioso”, il set rainbow da esposizione progettato per celebrare la diversità e l’inclusione tra i fan LEGO e non solo.

