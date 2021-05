Curling, Mondiali doppio misto 2021: l’Italia sfiderà la Norvegia nei play-off per le semifinali (Di venerdì 21 maggio 2021) Si è completata la prima fase dei Mondiali di doppio misto 2021 di Curling: Amos Mosaner e Stefania Constantini, che nel pomeriggio avevano qualificato l’Itali alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in questa specialità, in serata hanno superato anche la Corea del Sud per 8-6, chiudendo al terzo posto nel Gruppo A. Gli azzurri affronteranno, nei play-off per accedere alle semifinali, la Norvegia domani alle 11.00 ora italiana, mentre nell’altra sfida che mette in palio un posto nel penultimo atto si fronteggeranno Canada e Svizzera. Sono già in semifinale, invece, Svezia e Scozia. Questi sei Paesi hanno già centrato la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, alle quali prenderanno parte anche la Cina, in quanto Paese ospitante, e la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Si è completata la prima fase deididi: Amos Mosaner e Stefania Constantini, che nel pomeriggio avevano qualificato l’Itali alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in questa specialità, in serata hanno superato anche la Corea del Sud per 8-6, chiudendo al terzo posto nel Gruppo A. Gli azzurri affronteranno, nei-off per accedere alle, ladomani alle 11.00 ora italiana, mentre nell’altra sfida che mette in palio un posto nel penultimo atto si fronteggeranno Canada e Svizzera. Sono già in semifinale, invece, Svezia e Scozia. Questi sei Paesi hanno già centrato la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, alle quali prenderanno parte anche la Cina, in quanto Paese ospitante, e la ...

