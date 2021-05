Crotone, Simy esalta Osimhen: “Chissà cosa potrà fare per i prossimi dieci anni” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’attaccante del Crotone, Nwankwo Simy, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fan Page. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Questo è stato sicuramente un campionato bello ed emozionante, ma non mi ha cambiato la vita. Io sono un giocatore ed un uomo semplice, non sto a guardare certe cose. Cerco solo di mettermi a disposizione della squadra ed aiutare i miei compagni. La verità è che non c’è soddisfazione personale, perché tutto questo purtroppo non è servito a salvare il mio Crotone. Questo è il rammarico più grande”. “Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale ed un affetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti. Mi piace molto Lewandowski, credo che attualmente sia il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) L’attaccante del, Nwankwo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fan Page. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Questo è stato sicuramente un campionato bello ed emozionante, ma non mi ha cambiato la vita. Io sono un giocatore ed un uomo semplice, non sto a guardare certe cose. Cerco solo di mettermi a disposizione della squadra ed aiutare i miei compagni. La verità è che non c’è soddisfazione personale, perché tutto questo purtroppo non è servito a salvare il mio. Questo è il rammarico più grande”. “è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale ed un affetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti. Mi piace molto Lewandowski, credo che attualmente sia il ...

