Covid, In Italia Rt in calo per la seconda settimana consecutiva (Di venerdì 21 maggio 2021) Scende ancora l'indice Rt in Italia per la seconda settimana consecutiva. Sette giorni fa era a 0.86, oggi a 0.78, inferiore quindi al valore 1 che rappresenta il livello di pericolo. I dati del monitoraggio settimanale, ora esaminati dalla cabina di regia, hanno evidenziato inoltre la discesa dell'incidenza, oggi a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

