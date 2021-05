Can Yaman e Diletta Leotta: Il Look di Lei Provoca Polemiche! (Di venerdì 21 maggio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono stati paparazzati mentre passeggiano mano per la mano a Colle Oppio. I due che appaiono più innamorati che mai, non riescono però a scrollarsi di dosso critiche e polemiche. In particolare, a destare scalpore, il Look della giornalista che è super costoso… Ecco tutti i dettagli! E’ la coppia più chiacchierata dell’anno, quella formata dall’attore turco Can Yaman e dalla giornalista Sky Diletta Leotta. I due che dall’inizio del 2021 sono al centro di gossip e polemiche, dopo un periodo amoroso abbastanza turbolento, appaiono oggi più innamorati che mai. La coppia è stata paparazzata a Roma nei pressi del Colosseo dove l’attore di Daydreamer – Le ali del sogno, sta alloggiando da un po’ di mesi. I paparazzi non hanno certamente perso ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Cansono stati paparazzati mentre passeggiano mano per la mano a Colle Oppio. I due che appaiono più innamorati che mai, non riescono però a scrollarsi di dosso critiche e polemiche. In particolare, a destare scalpore, ildella giornalista che è super costoso… Ecco tutti i dettagli! E’ la coppia più chiacchierata dell’anno, quella formata dall’attore turco Cane dalla giornalista Sky. I due che dall’inizio del 2021 sono al centro di gossip e polemiche, dopo un periodo amoroso abbastanza turbolento, appaiono oggi più innamorati che mai. La coppia è stata paparazzata a Roma nei pressi del Colosseo dove l’attore di Daydreamer – Le ali del sogno, sta alloggiando da un po’ di mesi. I paparazzi non hanno certamente perso ...

