Atp Lione 2021, programma e ordine di gioco semifinali sabato 22 maggio con Musetti (Di venerdì 21 maggio 2021) Il programma e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp di Lione 2021 che andranno in scena sabato 22 maggio sulla terra rossa francese. Presente uno strepitoso Lorenzo Musetti che dovrà però vedersela con Stefanos Tsitsipas per l’approdo in finale, mentre Khachanov attende il vincitore tra Norrie e Rinderknech. Di seguito la programmazione con gli orari. COURT CENTRAL non prima delle ore 14 (Alt) Musetti vs (2/WC) Tsitsipas a seguire Norrie o Rinderknech vs (8) Khachanov SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ile l’didelledel torneo Atp diche andranno in scena22sulla terra rossa francese. Presente uno strepitoso Lorenzoche dovrà però vedersela con Stefanos Tsitsipas per l’approdo in finale, mentre Khachanov attende il vincitore tra Norrie e Rinderknech. Di seguito lazione con gli orari. COURT CENTRAL non prima delle ore 14 (Alt)vs (2/WC) Tsitsipas a seguire Norrie o Rinderknech vs (8) Khachanov SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 LIONE, MUSETTI IN SEMIFINALE Battuto lo sloveno Bedene 6-3, 7-6 #SkySport #SkyTennis… - sportface2016 : #AtpLione, il programma delle semifinali di sabato 22 maggio con #Musetti - infoitsport : Atp Lione, Lorenzo Musetti conquista la semifinale - LPappagallo : RT @effedandrea: #tennis solido, concreto e concentrato Lorenzo #Musetti batte Bedene (6-3 7-6) e si qualifica per le semifinali del 250 #A… - infoitsport : Musetti-Tsitsipas: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Lione -