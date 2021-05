Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 16.20 – GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA A 24 E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA USCIAMO DA, SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITA’ DI VIA ARTEMIDE, LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA CODE DA VIA VALDAGNO SINO ...