Uomini e donne, nuovi dettagli sulla rissa tra Riccardo e Armando: “Muso a muso” (Di giovedì 20 maggio 2021) Una ex dama di Uomini e donne ha raccontato cosa è successo tra Riccardo e Armando e ha parlato della famosa rissa Uomini e donneDa giorni, sul web si parla della famosa scena tagliata dalla redazione di Uomini e donne sulla rissa tra Riccardo e Armando. Secondo le anticipazioni circolate la scorsa settimana, tra i due ci sarebbe stato un duro confronto (cosa che abbiamo visto) ma anche uno scontro fisico che però è stato tagliato. Inoltre, Guarnieri avrebbe smascherato la ex Ida Platano, raccontando un episodio che lo stesso per strani motivi non è andato in onda. Ora a parlare è un ex dama del programma molto amica di Roberta Di Padua, e persona informata sui ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Una ex dama diha raccontato cosa è successo trae ha parlato della famosaDa giorni, sul web si parla della famosa scena tagliata dalla redazione ditra. Secondo le anticipazioni circolate la scorsa settimana, tra i due ci sarebbe stato un duro confronto (cosa che abbiamo visto) ma anche uno scontro fisico che però è stato tagliato. Inoltre, Guarnieri avrebbe smascherato la ex Ida Platano, raccontando un episodio che lo stesso per strani motivi non è andato in onda. Ora a parlare è un ex dama del programma molto amica di Roberta Di Padua, e persona informata sui ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - alessandrasunfl : RT @searain83: sentimentalmente le donne sono più coraggiose degli uomini... - ErisJeJe : @FIELDOFTVLIPS E forse il fandom è pure composto da più donne che uomini ?? -