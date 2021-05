Ultime Notizie Roma del 20-05-2021 ore 16:10 (Di giovedì 20 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo una lunga pausa durante la notte sono ripresi oggi lanci di Razzi da Gaza verso il sud di Israele l’aviazione ha continuato a colpire infrastrutture militari utilizzate Damas concentrandosi sul metro la rete di tunnel bunker costruito tutto il tessuto urbano di Gaza secondo Israele i razzi lanciati fino a ora da Gaza sono stati 4070 610 dei quali Caduti all’interno della striscia perché difettosi continua la pressione internazionale per una tregua il segretario di stato statunitense blynken ha parlato con il ministro degli Esteri israeliano dopo che biden ha detto che ti aspetta di vedere una deeskalation sul percorso del cessate-il-fuoco punti Diamante dicono cessate il fuoco potrebbe esserci in 24 ore prima in italiano marito di Sergio Mattarella in un messaggio in occasione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo una lunga pausa durante la notte sono ripresi oggi lanci di Razzi da Gaza verso il sud di Israele l’aviazione ha continuato a colpire infrastrutture militari utilizzate Damas concentrandosi sul metro la rete di tunnel bunker costruito tutto il tessuto urbano di Gaza secondo Israele i razzi lanciati fino a ora da Gaza sono stati 4070 610 dei quali Caduti all’interno della striscia perché difettosi continua la pressione internazionale per una tregua il segretario di stato statunitense blynken ha parlato con il ministro degli Esteri israeliano dopo che biden ha detto che ti aspetta di vedere una deeskalation sul percorso del cessate-il-fuoco punti Diamante dicono cessate il fuoco potrebbe esserci in 24 ore prima in italiano marito di Sergio Mattarella in un messaggio in occasione ...

