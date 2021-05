Tregua tra Israele e Hamas | fine a 11 giorni di bombe

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 21 maggio 2021)accettano la. Per undicisaranno sospesi i bombardamenti. Un sollievo per i civili di entrambi i Paesi. Oltre che per la comunità internazionale. Intanto, un funzionario didichiara la vittoria. Mentrefesteggia un risultato “senza precedenti”. Finalmentetrahanno concordato la