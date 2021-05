Sony Xperia Ace II: ufficiale l’arrivo sul suolo nipponico (Di giovedì 20 maggio 2021) Previsto al momento solo per il Giappone, il nuovo Sony Xperia Ace II è uno smartphone di fascia medio/bassa che si contraddistingue principalmente per le sue dimensioni compatte Il punto di forza del nuovo device di casa Sony risiede in un form factor decisamente contenuto. Infatti le sue dimensioni di 140 x 69 x 8,9mm permetteranno non solo una presa più salda, ma anche di riuscire a “tappare” con facilità gli angoli del display, soprattutto per chi ha mani piccole. Nonostante la mole più contenuta rispetto alla concorrenza, lo schermo rimane di dimensioni abbastanza generose, 5,5? IPS LCD ma solo HD+. Sony Xperia Ace II: scheda tecnica La dotazione hardware prevede: Display: IPS LCD da 5,5? HD+, Corning Gorilla Glass 6; CPU: SoC MediaTek Helio P35; RAM: 4GB; ROM: 64GB per archiviazione interna ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 maggio 2021) Previsto al momento solo per il Giappone, il nuovoAce II è uno smartphone di fascia medio/bassa che si contraddistingue principalmente per le sue dimensioni compatte Il punto di forza del nuovo device di casarisiede in un form factor decisamente contenuto. Infatti le sue dimensioni di 140 x 69 x 8,9mm permetteranno non solo una presa più salda, ma anche di riuscire a “tappare” con facilità gli angoli del display, soprattutto per chi ha mani piccole. Nonostante la mole più contenuta rispetto alla concorrenza, lo schermo rimane di dimensioni abbastanza generose, 5,5? IPS LCD ma solo HD+.Ace II: scheda tecnica La dotazione hardware prevede: Display: IPS LCD da 5,5? HD+, Corning Gorilla Glass 6; CPU: SoC MediaTek Helio P35; RAM: 4GB; ROM: 64GB per archiviazione interna ...

