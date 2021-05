Salernitana | Tutino |  «Juventus pesante Felice abbia vinto l’Inter»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Gennaro, attaccante della, ha parlato del campionato di Serie A: le sue dichiarazioni Gennaro, attaccante della, dice la sua sullain una videoconferenza con l’Istituto Comprensivo di Battipaglia “Alfonso Gatto”. Le parole riportate danews.it. «Una grande squadra che non mi sta simpatica, però ha fatto una grande cosa vincendo per nove anni consecutivi. Ma stava diventando un po’, fa piacere aver cambiato un po’ e che lo Scudetto sia passato nelle mani di un’altra squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...all'allenatore ma il cui cartellino non è di proprietà della: il riferimento a Coulibaly e Jaroszynski è scontato. Bisognerà entrare nel vivo del discorso relativo al riscatto die ...Grazie alla la vittoria in trasferta contro il Pescara nell'ultima giornata di Serie B (con gol di Anderson su rigore, e poi reti di Casasola e) laha finalmente raggiunto il ...Gennaro Tutino, attaccante della Salernitana, ha parlato del campionato di Serie A: le sue dichiarazioni sulla Juve Gennaro Tutino, attaccante della Salernitana, dice la sua sulla Juventus in una vide ...Il club granata è già al lavoro per potenziare la squadra che il prossimo anno giocherà in Serie A. Dopo Tutino piace un altro talento di proprietà del Napoli.