Quirinale, Giuffrè: “Mattarella chiaro, quadro politico disomogeneo per un bis” (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo stop del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte alle ipotesi di un suo ulteriore impegno al Quirinale dopo l’attuale settennato “è stato molto chiaro. Io credo che il capo dello Stato non accetterà un reincarico per due ragioni. Innanzi tutto, per una questione di sensibilità personale, che si riflette sul modo di interpretare il suo ruolo istituzionale, certamente diverso rispetto a chi lo ha preceduto. In secondo luogo, per la disomogeneità dell’attuale quadro politico, che non sembra far presagire quella quasi unanime richiesta di un prolungamento del mandato, a suo tempo, invece, rivolta al Presidente Napolitano. Nel contesto attuale non tutti i partiti di maggioranza sembrano favorevoli alla rielezione del presidente. Anzi, vi è già chi, nell’attuale maggioranza, ha invocato la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo stop del Presidente della Repubblica Sergiodi fronte alle ipotesi di un suo ulteriore impegno aldopo l’attuale settennato “è stato molto. Io credo che il capo dello Stato non accetterà un reincarico per due ragioni. Innanzi tutto, per una questione di sensibilità personale, che si riflette sul modo di interpretare il suo ruolo istituzionale, certamente diverso rispetto a chi lo ha preceduto. In secondo luogo, per la disomogeneità dell’attuale, che non sembra far presagire quella quasi unanime richiesta di un prolungamento del mandato, a suo tempo, invece, rivolta al Presidente Napolitano. Nel contesto attuale non tutti i partiti di maggioranza sembrano favorevoli alla rielezione del presidente. Anzi, vi è già chi, nell’attuale maggioranza, ha invocato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Giuffrè Quirinale, Giuffrè: "Mattarella chiaro, quadro politico disomogeneo per un bis" ... "i leader politici andarono in processione al Quirinale per chiedere al Capo dello Stato di accettare in via eccezionale la ricandidatura - ricorda inoltre Giuffrè - Fatto altamente improbabile ...

