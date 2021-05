Precisazioni in merito alla notizia diramata sulla Cooperativa aCapo SCSI (Di giovedì 20 maggio 2021) Pubblichiamo la nota della Cooperativa sociale aCapo circa la diffusione della notizia di licenziamento di una socia lavoratrice della Cooperativa sociale aCapo perché malata. Quella fatta dall’Osservatorio delle malattie rare è una ricostruzione parziale che non tiene conto dei nostri argomenti. Offre quindi una visione disumana e ingiusta della Cooperativa e non tiene conto della complessità della situazione e degli sforzi compiuti da aCapo perché la vicenda potesse avere un esito diverso. Il procedimento di licenziamento collettivo di agosto 2019 si è reso necessario a seguito della perdita, in quell’anno, di commesse pari all’ottanta per cento del portafoglio clienti della Cooperativa che portarono a una chiusura di bilancio negativa per 8,6 ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Pubblichiamo la nota dellasocialecirca la diffusione delladi licenziamento di una socia lavoratrice dellasocialeperché malata. Quella fatta dall’Osservatorio delle malattie rare è una ricostruzione parziale che non tiene conto dei nostri argomenti. Offre quindi una visione disumana e ingiusta dellae non tiene conto della complessità della situazione e degli sforzi compiuti daperché la vicenda potesse avere un esito diverso. Il procedimento di licenziamento collettivo di agosto 2019 si è reso necessario a seguito della perdita, in quell’anno, di commesse pari all’ottanta per cento del portafoglio clienti dellache portarono a una chiusura di bilancio negativa per 8,6 ...

