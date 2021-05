Pomeriggio 5 momenti di grandissima tensione | Barbara D’Urso in grosse difficoltà e poi | «Ho detto vattene …»

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 20 maggio 2021), al timone della sua trasmissione di fascia pomeridiana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico come accade da anni anche se, La vita in diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1 le dà parecchio filo da torcere. Qualche giorno fa, sui social era girata la notizia che il suo programma fosse a rischio di chiusura per i bassi ascolti e lei, in trasmissione avevache le cose non stavano affatto così e che il suo programma gode di ottima salute.e il momento divissuto ieri., all’interno della sua trasmissione,5 si occupa di cronaca e ieri ha raccontato la storia di una ...