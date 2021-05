Pirlo, valutazioni in corso: se esonerato, ‘un suo fratello’ lo sostituisce (Di giovedì 20 maggio 2021) Juventus, Pirlo va via a fine stagione? La dirigenza bianconera valuta i possibili sostituti: c’è una sorpresa per la panchina della Juve. La Juventus di Andrea Pirlo porta a casa il secondo trofeo stagionale nonostante un’annata decisamente negativa. Il percorso in campionato non ha entusiasmato i tifosi e la dirigenza bianconera che, a fine stagione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Juventus,va via a fine stagione? La dirigenza bianconera valuta i possibili sostituti: c’è una sorpresa per la panchina della Juve. La Juventus di Andreaporta a casa il secondo trofeo stagionale nonostante un’annata decisamente negativa. Il perin campionato non ha entusiasmato i tifosi e la dirigenza bianconera che, a fine stagione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : ?? @chiellini: «Le valutazioni sul mio futuro? A stagione terminata. Sono concentrato sul finale di stagione, domani… - Dalla_SerieA : Juve, Chiellini: 'Come Cardiff al contrario. Siamo con Pirlo' - - fottolesoglie : @TaRulleGulle @Pirlo_official Ma chiaro che abbiamo fatto schifo, altrimenti non dovremmo sperare in Atalanta e Ver… - DanieleBibo : #Chiellini: 'abbiamo sempre avuto un buon rapporto con tutti gli allenatori. Noi ci troviamo bene con Pirlo, ci pia… - bennymonaco93 : @realvarriale @juventusfc @Atalanta_BC @Pirlo_official @gianluigibuffon Direttore, ma un commentino sui suoi inviat… -