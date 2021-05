Pavia | monitor interattivo per annullare le distanze tra studenti e professori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavia monitor

La Provincia Pavese

, 20 maggio 2021 " Uninterattivo che annulla le distanze da quest'anno sarà a disposizione degli allievi di Apolf (Agenzia provinciale per l'orientamento il lavoro e la formazione che ha ...... 300 a Brescia, 289 a Monza e Brianza, 210 a Bergamo, 144 a Como, 133 a Mantova, 131 a, 105 a ... suldelle pensiline digitali e sui display esterni dei mezzi. Così l'azienda Trasporti ...Lo strumento innovativo, donato dal Lions Club Certosa di Pavia, permetterà ai ragazzi più fragili di "essere in classe" anche quando saranno lontani ...È in scadenza la gara pubblicata dall’Agenzia del Demanio per la riqualificazione sismica di sedici beni di proprietà dello ...