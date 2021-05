Nel Regno delle Percussioni: un battito infinito (Di giovedì 20 maggio 2021) di Olga Chieffi “In principio era il ritmo”, amava ripetere il compositore e direttore d’orchestra tedesco Hans von Bülow. E aveva ragione. Il ritmo è il polso della vita, basti pensare che il primo suono che un individuo percepisce è il battito del cuore della madre. Proprio il battito cardiaco rappresenta, insieme al respiro, il ritmo che ci tiene in vita. Per questo, il ritmo è innato in ognuno di noi, in un legame profondo e indissolubile con la nostra anima. Il ritmo è legato a filo doppio agli strumenti a percussione: la loro storia procede di pari passo con quella dell’uomo, tanto da poter essere considerati i più antichi strumenti del mondo, compagni in guerra, nella danza, nelle cerimonie. Utilizzati da principio come importante mezzo di comunicazione, si sono affermati nel corso dei millenni nei rituali popolari, unendo tribù e intere ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) di Olga Chieffi “In principio era il ritmo”, amava ripetere il compositore e direttore d’orchestra tedesco Hans von Bülow. E aveva ragione. Il ritmo è il polso della vita, basti pensare che il primo suono che un individuo percepisce è ildel cuore della madre. Proprio ilcardiaco rappresenta, insieme al respiro, il ritmo che ci tiene in vita. Per questo, il ritmo è innato in ognuno di noi, in un legame profondo e indissolubile con la nostra anima. Il ritmo è legato a filo doppio agli strumenti a percussione: la loro storia procede di pari passo con quella dell’uomo, tanto da poter essere considerati i più antichi strumenti del mondo, compagni in guerra, nella danza, nelle cerimonie. Utilizzati da principio come importante mezzo di comunicazione, si sono affermati nel corso dei millenni nei rituali popolari, unendo tribù e intere ...

