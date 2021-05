Monitoraggio Gimbe, curva dei contagi in picchiata e ricoveri più che dimezzati: «Ma 4,5 milioni di over 60 non sono ancora vaccinati» – I dati (Di giovedì 20 maggio 2021) La curva dei nuovi casi da Coronavirus è in picchiata. A dirlo è il nuovo report – che va dal 12 al 18 maggio – della Fondazione Gimbe che attesta il calo oltre il 30% in una sola settimana. Una delle conseguenze è la netta riduzione della pressione sulle strutture sanitarie, questo anche grazie all’effetto della campagna vaccinale. Così in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva. «Continua la riduzione dei nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6 settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale. Si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi (-15% di persone testate rispetto alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladei nuovi casi da Coronavirus è in. A dirlo è il nuovo report – che va dal 12 al 18 maggio – della Fondazioneche attesta il calo oltre il 30% in una sola settimana. Una delle conseguenze è la netta riduzione della pressione sulle strutture sanitarie, questo anche grazie all’effetto della campagna vaccinale. Così in 6 settimanediminuiti del 60% iin ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva. «Continua la riduzione dei nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6 settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale. Si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi (-15% di persone testate rispetto alla ...

