Kakà | il motivo per cui non andò all’Inter e l’impatto con Ancelotti Le battute di Moggi e il santino a Giggs

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ricardo Izecson Dos Santos Leite, meglio noto come, è stato uno di quei calciatori per i quali basta il nome a descriverli. Cresciuto nel San Paolo, con il quale ha vinto un torneo Rio-San Paolo e un Supercampionato Paulista, nel 2003 si è trasferito al Milan, dove in sei stagioni ha conquistato un campionato italiano, due Supercoppe UEFA, una Supercoppa italiana, una Champions League e un Mondiale per club. Dal 2009 al 2013 ha vestito la maglia del Real Madrid, vincendo una Coppa di Spagna, un campionato spagnolo e una Supercoppa spagnola. Successivamente ha fatto ritorno prima al Milan e poi al San Paolo mentre dal 2015 al 2017 ha militato nell’Orlando City. Con la nazionale brasiliana ha partecipato a tre Mondiali (2002, 2006 e 2010), vincendo quello del 2002, e due FIFA Confederations Cup (2005 e del 2009), vincendole entrambe. Kaká ha un fratello più giovane, ...