Israele-Gaza, “cessate il fuoco possibile già domani” (Di giovedì 20 maggio 2021) Un cessate il fuoco tra Israele e Hamas potrebbe entrare in vigore già domani. Lo scrive il ‘Wall Street Journal’ citando fonti vicine ai negoziati secondo le quali i mediatori egiziani avrebbero compiuto ”progressi nei colloqui con i leader di Hamas”. Israele, scrive ancora il ‘Wall Street Journal’, avrebbe ”ammesso” di essere vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari. Oltre a Egitto, anche Qatar e Stati Uniti stanno lavorando e facendo pressione per un cessate il fuoco. Le uniche incognite sono rappresentate dai tempi dell’accordo e dalla Jihad islamica palestinese. Secondo un funzionario americano citato dal ‘Wall Street Journal’, infatti, il gruppo viene considerato un ”jolly” e si ritiene che potrebbe continuare a sferrare attacchi contro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Uniltrae Hamas potrebbe entrare in vigore già. Lo scrive il ‘Wall Street Journal’ citando fonti vicine ai negoziati secondo le quali i mediatori egiziani avrebbero compiuto ”progressi nei colloqui con i leader di Hamas”., scrive ancora il ‘Wall Street Journal’, avrebbe ”ammesso” di essere vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari. Oltre a Egitto, anche Qatar e Stati Uniti stanno lavorando e facendo pressione per unil. Le uniche incognite sono rappresentate dai tempi dell’accordo e dalla Jihad islamica palestinese. Secondo un funzionario americano citato dal ‘Wall Street Journal’, infatti, il gruppo viene considerato un ”jolly” e si ritiene che potrebbe continuare a sferrare attacchi contro ...

